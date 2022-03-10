Небо над Швейцарией закрыто для самолетов из России до апреля

10 мар. 17:44

Небо над Швейцарией будет закрыто для российских самолетов минимум до конца марта. Об этом сообщил официальный представитель Федерального офиса гражданской авиации Швейцарии Кристиан Шуберт.



"Уведомление для воздушных миссий (NOTAM) действительно до конца марта 2022 года. Его продление зависит от политического развития конфликта в Украине", - цитирует его РИА Новости.



По словам Шуберта, в настоящее время минимум шесть самолетов, зарегистрированных в России, находятся в Швейцарии без возможности улететь.