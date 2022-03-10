Силуанов: Запад развернул экономическую войну против России

10 мар. 17:36

Страны Запада новыми антироссийскими санкциями начали экономическую войну и пытаются создать в России дефицит товаров, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у президента с правительством.

"За последние две недели западными странами развернута, по сути, финансовая и экономическая война против России", - указал министр.

Силуанов отметил, что "Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией и заморозил наши золотовалютные резервы". По словам главы Минфина, Запад "всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговли".

"Западные страны пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров в нашей стране, принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталам", - подчеркнул Силуанов.