В Дагестане почти полностью сняли ограничения по коронавирусу

10 мар. 17:28

Власти Дагестана отменили большинство ограничений, связанный с COVID-19 до 31 марта.

"Будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов. Все остальные общественные заведения, в том числе театры, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, учреждения, оказывающие разного рода услуги населению, гостиницы и санатории, розничные магазины можно будет посещать без предъявления QR-кода", – информирует пресс-служба главы республики.

Ношение масок в общественных местах и общественном транспорте по-прежнему обязательно. Также продолжает действовать требование соблюдать профилактические и противоэпидемические мероприятия в организациях социальной сферы.