Почему Россия больше не намерена терпеть двойные игры Пашиняна, куда подевались обещанные инвестиции в экономику Армении, как оппозиция отметит инаугурацию президента - Анализ армянских СМИ за 4 - 10 марта

Россия устала от заигрываний Армении с Европой и США: юридически являясь российским союзником, армянские власти в лице премьер-министра страны Никола Пашиняна и его команды продолжают делать "реверансы" в сторону Запада, занимаясь антироссийской пропагандой в российско-украинском конфликте, - пишут армянские СМИ.

Россия отказывается терпеть двойные игры Пашиняна

Москва всерьез обеспокоена поведением Армении и считает, что власти страны продолжают тайно заигрывать с Европой и США, - пишет газета "Грапарак". "По нашим сведениям, силовые структуры РФ проводят активный мониторинг армянских СМИ, чтобы понять, какое мнение высказывают представители власти о российско-украинском конфликте. Просматривается также контент государственных СМИ. В результате мониторинга составляются ежедневные справки в качестве доказательства то, что в Армении спонсируют антироссийскую пропаганду, и представители власти выражают антироссийские мнения. В каждом подобном случае предлагается предпринять срочные меры и наказать виновных. Россия больше не готова терпеть двойные игры Пашиняна и требует доказательств верности и союзничества", - пишет газета.

"В парламенте прошла первая в этом году встреча Никола Пашиняна с членами парламентской фракции партии "Гражданский договор". Пашинян был там лишь час, затем фракция уже без него обсуждала повестку предстоящих заседаний, проекты и планы, а основной целью Пашиняна было предупредить депутатов о проявлении максимально возможной сдержанности в связи с операцией российских войск на Украине. Он сказал: лучше молчите, в противном случае – будьте осторожны и соблюдайте нейтралитет, пока этот вопрос разрешится, что напрямую повлияет и на Армению, и на Карабах. Руководитель правительства республики и сам был осторожным, а депутаты так и не поняли, каков желаемый исход для него", - отмечает автор публикации.

Ослабший рубль подорвет армянскую экономику?

Вот уже несколько дней как российский рубль обесценен, из-за чего армянские бизнесмены, экспортирующие товары в Россию, оказались в затруднительном положении, - читаем в газете "Жоховурд". "Эксперты прогнозируют, что из-за падения курса российского рубля в последние дни экспорт может сильно упасть. Естественно, эта новая волна девальвации вызывает дополнительные опасения и окажет негативное влияние на экономику Армении. По этой причине представители хозсубъектов, армянские предприниматели, связанные с российским рынком, сейчас терпят огромные убытки. Представители хозсубъектов Армении, особенно экспортирующие сельхозпродукцию и имевшие определенные ожидания относительно ее реализации на российском рынке, сейчас находятся в сложном положении. С другой стороны, если все так продолжится, то это окажет большое влияние и на денежные переводы в Армению. Кроме того, чем ниже курс рубля, тем ниже покупательная способность людей. Так что ничего хорошего не предвидится", - отмечает "Жоховурд".

Экономика заждалась обещанных инвестиций

Пришедшие к власти после политических перестановок в 2018 году люди обещали, что в "новой" Армении будет инвестиционный бум, - читаем в газете "Жоховурд". "Даже после войны министр экономики Ваган Керобян обещал, что "инвестиции потекут рекой". Мы направили в министерство запрос, чтобы выяснить, сколько инвестиций было вложено в Армению с 2018 года, и как они сказались на экономике республики. "Относительно осуществленных иностранных инвестиций сообщаем, что для получения цифровых данных министерство использует информацию, опубликованную Нацстаткомитетом Армении", - ответили в ведомстве. Получается, что министерство, ответственное за инвестиции, фактически не проводит собственный анализ и не располагает показателями происходящего в инвестиционном поле? – задается вопросом автор статьи. "Что же касается данных Нацстаткомитета, то необходимо приложить титанические усилия, чтобы найти на его сайте какой-либо анализ. В отдельном окне он недоступен. В любом случае, наше исследование и сопоставление публикуемых цифр показали, что никакого бума на самом деле не было, более того, показатель инвестиций из года в год лишь падал", - делает вывод издание.

Оппозиция отпразднует выборы президента бойкотом его инаугурации

Инаугурация избранного парламентом президента Армении Ваагна Хачатуряна запланирована на 13 марта, она пройдет в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, - пишет газета "Грапарак". "По нашим сведениям, уже несколько дней ведутся подготовительные работы для организации церемонии принесения присяги президентом Армении. Напомним, кандидатуру Ваагна Хачатуряна на пост президента выдвинула фракция "Гражданский договор". Он был избран президентом со второй попытки, оппозиция бойкотировала этот процесс. Президент республики вступает в должность на специальном заседании Национального собрания, которое созывается на 10-й день после избрания, и власти делают все возможное, чтобы инаугурация президента прошла в торжественной обстановке, а это историческое событие не "затерялось" в информационном потоке, как это произошло с избранием президента на фоне российско-украинского конфликта и запрета на солонки в объектах общепита. На мероприятие приглашены общественно-политические деятели, а после присяги состоится торжественная церемония в резиденции президента, где исполняющий полномочия президента Ален Симонян вместе с женой и дочерью, встретит Хачатуряна – с женой и внуком. Однако, судя по всему, мероприятие все же будет скомкано - оппозиционеры решили бойкотировать церемонию принесения присяги", - пишет газета.

Пашинян собралсяв Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле посетит Россию с официальным визитом, - пишет интернет-издание Sputnik Армения. "Как вы знаете, в апреле у меня планируется визит в Российскую Федерацию. Сейчас мы находимся на подготовительном этапе и должны сделать все, чтобы он получился насыщенным и на высоком уровне", - сказал он на заседании правительства. Встреча глав государств приурочена к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Арменией, установленных 3 апреля 1992 года. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении посетить Россию в ходе телефонной беседы 26 февраля, когда стороны обсуждали вопросы обеспечения стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе", - напоминает издание.

Следком хочет задать вопросы Сейрану Оганяну

Бывший министр обороны, руководитель парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян был на допросе в следственном управлении по расследованию особо важных дел СК Армении, - читаем в газете "Жоховурд". "Нам пока не удалось выяснить, по какому делу он был вызван на допрос в Следственный комитет, но отметим, что Сейран Оганян до сих пор находится в статусе обвиняемого в рамках дела в Антикоррупционном комитете. Он привлечен к ответственности в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него в Антикоррупционном комитете по ЗАО "Дзорак". Ему предложили согласиться с тем, чтобы дело было прекращено в связи с истечением срока давности, однако Сейран Оганян отказывается, и уголовное дело все еще висит в воздухе. Напомним, что Сейран Оганян обвинялся также по делу 1 марта. А по какому делу он был вызван в военное следственное управление, мы сообщим в ближайшее время", - пишет издание.

Айк Марутян: из мэрии – в стендаперы

Газета "Грапарак" пишет, что бывший мэр Еревана Айк Марутян, похоже, возвращается к своей прежней актерской деятельности. "Как сообщили в его окружении, Марутян готовит стендaп с политическим подтекстом, премьера которого вскоре состоится в театре имени Сундукяна. Какие именно эпизоды из своей политической карьеры он решил инсценировать, нам выяснить не удалось – мы не смогли поговорить с Марутяном. Напомним, "Гражданский договор" отстранил мэра Еревана от должности 22 декабря прошлого года.

Ереван ждет твердой руки нового мэра

Уже в середине марта новый мэр Еревана Тигран Авинян возьмет на себя управление столицей, - пишет газета "Грапарак". "Новый градоначальник уже обзавелся четырьмя заместителями, однако нам сообщили, что еще при бывшем мэре Айке Марутяне члены фракции "Мой шаг" в Совете старейшин Еревана внесли изменение в закон и открыли два дополнительных штата по части заместителей градоначальника. "Закон один раз изменили после войны, когда добавили пост заместителя мэра по линии гражданской обороны, а недавно убрали из штата главного архитектора, введя вместо него штат заместителя градоначальника. Раньше было 3+1, а сейчас стало 5+1", - заявил источник издания. То есть в любой момент Совет старейшин может назначить нового заместителя, а в середине марта будет назначение Тиграна Авиняна, который фактически возьмет на себя управление Ереваном", - отмечает издание.

Парламентская комиссия игнорирует оппозицию

Постоянная парламентская комиссия по внешним отношениям, возглавляемая бывшим диджеем Эдуардом Агаджаняном, на днях снова отклонила предложение оппозиционных депутатов провести внеочередное заседание, - читаем в газете "Жоховурд". "Представители фракций "Армения" и "Честь имею" предложили провести заседание 9 марта, включив в его повестку два вопроса: первый – о возможном развитии процесса нормализации армяно-турецких отношений, второй – о влиянии военной операции России на Украине и ее возможных последствиях, в частности для армянской общины Украины. Однако комиссия отклонила предложение о проведении внеочередного заседания с нелепым обоснованием, фактически избежав обсуждения вышеуказанных тем.

"В отказе-обосновании меломан-председатель комиссии отметил, что заседание с участием должностных лиц в рамках парламентского контроля не считается заседанием комиссии. Вызывает недоумение то, как Агаджанян решил, в каких случаях обсуждение какого-то вопроса можно проводить на заседании комиссии, а в каком случае - нет, если ни в законе "Регламент Национального собрания", ни в порядке работы комиссии об этом нет ни слова. Мы попытались уточнить этот вопрос у Эдуарда Агаджаняна, однако он не ответил на наши звонки. Почему важная не только для парламента, но и для государства комиссия предана бездействию и почему отказывается обсуждать актуальные для страны вопросы, - это повод к серьезным размышлениям", - пишет газета.