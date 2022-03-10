Молчаливое предательство: куда делись союзники Москвы?

Спецоперация России на Украине стала своеобразным дипломатическим стресс-тестом для традиционных друзей Москвы. Кроме Белоруссии, все остальные российские союзники по ОДКБ и ЕАЭС заняли совсем не по-союзнически нейтральную позицию, молча дистанцировавшись от России. В отличие от далеких Кубы, Венесуэлы и Сирии, вчерашние "братские республики" оказались не такими уж родными.

Нельзя не отметить и подчеркнутый нейтралитет Казахстана, который сам еще недавно пережил кровавые беспорядки, предотвращенные лишь благодаря оперативному вмешательству России и ОДКБ. Ведь не секрет, что миротворческая миссия ОДКБ без прямой поддержки Кремля никогда бы не осуществилась. Запомнят в России и насмешки из киргизского парламента – о том, что пора задействовать российских гастарбайтеров на стройках в этой центральноазиатской стране.

Но особенно поражает циничное поведение руководства Армении. До сих пор Ереван никак не высказался в поддержку действий РФ, а во время голосований по антироссийским резолюциям в ООН занимал нейтральную позицию. Такое поведение было бы нормальным для какого-нибудь далекого тихоокеанского государства, но в случае с Арменией – это нонсенс. Видимо, не Россия спасала Армению от окончательного разгрома в Карабахской войне в 2020 году, да и стабильность в регионе, где еще проживает армянское население, поддерживают не российские миротворцы. Иначе объяснить сегодняшнюю позицию Армении нельзя.

Вместо того, чтобы выразить поддержку Владимиру Путину, премьер-министр Никол Пашинян занят другими, куда более "неотложными" делами. Например, он слетал 9 марта во Францию - встретиться с президентом Эмануэлем Макроном и провел "неформальные беседы" с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Отметим, что Париж выступает сторонником самых жестких санкций против России, и встречи с французским президентом и главой Европейского совета в столь щепетильной для Москвы геополитической ситуации попахивают откровенным предательством.

Между тем, как стало известно порталу News.ru, ровно через неделю – 17 марта – ожидается визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО. Повестка переговоров Мирзояна и НАТО пока неизвестна, но вот тайминг говорит сам за себя.

Настораживает, что параллельно с неприкрытыми заигрываниями армянского руководства с Францией и НАТО медленно, но верно стало нарастать напряжение в Карабахе. Резко участились обстрелы Азербайджана из зоны ответственности российского миротворческого контингента. До сих пор обходилось, к счастью, без жертв.

Создать для России еще одну зону нестабильности и напряженности вдоль периметра ее границ, дискредитировать ее действительно успешное миротворчество в Карабахе – одна из стратегических задач коллективного Запада, вписывающаяся в общую концепцию международной изоляции России.

Среди российских союзников самым "слабым звеном", за последние дни продемонстрировавшим свою бесхребетность в вопросе поддержки Москвы, стала именно Армения. Оттуда и жди беды - ведь где тонко, там и рвется. Но совершающему ошибку за ошибкой Николу Пашиняну следует помнить о том, что предательства – особенно в тяжелый момент – русские не прощают. Россия переживала немало кризисов, переживет и этот. Но слезам раскаяния вчерашних "братьев" в Москве более точно не поверят.