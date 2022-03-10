Дело о продаже несуществующей мягкой мебели раскрыли в Кабардино-Балкарии

10 мар. 16:56

Мошенничество с мягкой мебелью раскрыли полицейские в Кабардино-Балкарии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В нем говорится, что второго марта в полицию обратилась 40-летняя жительница поселка Кенделен Эльбрусского района. Она рассказала, что обнаружила в интернете объявление о продаже мягкой мебели за 49 тыс рублей.

"Списавшись с автором объявления, женщина перевела в счет предоплаты 8 тыс рублей на предложенный ей банковский счет. После этого лже-продавец перестал отвечать на смс-сообщения, а объявление о продаже было снято", - пояснили правоохранители.

Вскоре сотрудники полиции установили подозреваемую, которой оказалась 26-летняя жительница Карачаево-Черкесии, она призналась в содеянное.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество).