Хаменеи: Иран не откажется от мирной ядерной программы

10 мар. 16:45

Тегеран не собирается отказываться от присутствия в регионе и от своей мирной ядерной программы как двух основных факторов, определяющих национальную мощь, заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с членами Совета экспертов Исламской Республики.

"Для любой страны жизненно важно обладать национальной мощью. Основа национальной мощи - безопасность и оборонная мощь, а также экономика, национальное благосостояние и обеспеченное существование, способность обеспечивать национальные интересы на региональном и глобальном фронте за счет политического маневрирования и переговоров", - цитирует Хаменеи телеканал Press TV.

По его словам, региональное присутствие помогает обрести Ирану больше стратегической глубины и национальной мощи, а научное продвижение в ядерной сфере связано с потребностями страны в будущем.