Россия и Узбекистан расширят туристическое сотрудничество

10 мар. 16:39

Россия намерена наращивать турпоток с Узбекистаном, соответствующий план мероприятий утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает его пресс-служба.

"Со стороны Республики документ подписан министром туризма и культурного наследия Узбекистана Азизом Абдухакимовым", - сказано в сообщении.

В совместный проект вошли 20 мероприятий. В его рамках планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный маршрут для путешественников "Великий Шелковый путь", создать специальные предложения по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Также запланирована организация ознакомительных путевок для студентов обеих стран.

"Туризм в Узбекистане – это, прежде всего, города с уникальной архитектурой и историей, гостеприимные жители, отменная кухня. России тоже есть, что предложить. Это регионы Дальнего Востока: Камчатка, Сахалин, а также Алтай, исторические города центральной части страны и многое другое, чем мы гордимся", - приводятся слова Чернышенко.