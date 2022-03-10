Путин провел переговоры с президентом ЮАР

10 мар. 16:37

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоза и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Путин информировал Рамафозу о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также о ситуации на переговорах с представителями украинских властей

В свою очередь лидер ЮАР выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям в ситуации с Украиной. "Условлено о продолжении контактов", - указано в сообщении пресс-службы Кремля.