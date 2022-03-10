Президент Израиля посетил синагогу в Стамбуле

10 мар. 16:09

Президент Израиля Ицхак Герцог, находящийся с официальным визитом в Турции, посетил стамбульскую синагогу "Неве Шалом" и принял участие в молитве.

Главу государства приветствовал главный раввин Турции Исаак Халева, который поблагодарил гостя за укрепление мира и дружбы между двумя странами. По его словам, визит Герцога в Турцию – это историческое событие.

Ицхак Герцог, в свою очередь, напомнил, что в 1992 году синагогу посетил его отец, президент Хаим Герцог. Тогда отмечалось 500-летие изгнания евреев из Испании, значительную часть изгнанных была принята Османской империей.