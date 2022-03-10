Абхазия установила дипотношения с ЛНР

10 мар. 15:44

Абхазия сегодня установила дипломатические отношения с Луганской народной республикой, обменявшись соответствующими нотами, такое сообщение распространила пресс-служба МИД.

"В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между республикой Абхазия и Луганской народной республикой", - цитирует его РИА Новости.

В министерстве добавили, что обе республики поддерживают курс Российской Федерации на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Напомним, накануне Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР.