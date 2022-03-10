Украина, энергетика и экономика: почему Израиль и Турция решили договориться?

Пока идут боевые действия на Украине, другие региональные державы решают свои насущные вопросы. К запущенному Байденом процессу примирения на Ближнем Востоке, благодаря которому Турция нормализует отношения с ОАЭ, КСА и Египтом, присоединился Израиль. И это при том, что израильская разведка совсем недавно называла Анкару большей угрозой, чем Тегеран.

Накануне впервые за 14 лет состоялся визит израильского президента в Турецкую Республику. Ицхак Герцог поблагодарил коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за теплый прием и заявил, что "люди всех народов, вероисповеданий и государств нашего региона могут и должны жить в мире, а партнерские отношения принесут всем нам изобилие и процветание".

Со своей стороны Эрдоган указал на "возрождение политического диалога" и отметил, что "развитие и укрепление турецко-израильских отношений имеет большое значение для региональной стабильности и мира".

Цель визита Герцога – перезапуск отношений. Потребность в этом есть. Весной 2021 года после операции ЦАХАЛ в Газе и подавления мятежей в Иерусалиме Турция вновь напомнила о своей поддержке палестинцев. Турция до сих пор не смирилась с переносом посольств западных стран в Иерусалим и признанием его в качестве столицы Израиля в ущерб палестинцам. В 2010 году Анкара чуть не встала на грань войны с Тель-Авивом после нападения израильтян на гуманитарный груз, направлявшийся в заблокированный сектор Газа ("Флотилия свободы").

Мотивы для нормализации

Почему, несмотря на идеологические и политические разногласия, стороны решили пойти на мировую? Главный редактор "МК Турция", основатель телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев связывает мотивы Анкары с энергетикой и экономикой.

"Это целесообразно по экономическим причинам. У Израиля есть газ. У берегов Израиля были найдены большие залежи газа несколько лет назад, и самая удобная точка транспортировки – через Турцию. Если раньше был проект EastMed, который подразумевал строительство трубы в обход Турции из-за ее плохих отношений с Грецией, Израилем и Египтом, то теперь стало ясно, что очень невыгодно обходить Турцию. Поэтому экономически нормализация – целесообразное и прагматичное решение", - сказал он.

Ниязбаев также обратил внимание, что Турция в последние годы испытывает сложности с финансами, и ввиду этого улучшила свои отношения с Египтом и монархиями Персидского залива.

Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак уточнил, каковы политические разногласия двух стран: "В политическом плане у Турции были претензии к Израилю, связанные с еврейско-арабским конфликтом. Турция заняла абсолютно проарабскую и антиизраильскую позицию, причем намного более агрессивную, чем вели сами арабы, с явными провокациями. Даже Эрдоган в свое время допустил пару некорректных выступлений по отношению лично к нашему бывшему президенту Шимону Пересу, желая показать всему миру и, в первую очередь, арабским странам, что он антиизраильский".

При этом эксперт обратил внимание, что Турция и Израиль все эти годы плодотворно сотрудничали в бизнесе и торговле, и у Тель-Авива нет политических претензий к Анкаре. "У Израиля нет никаких политических претензий к Турции. В экономическом плане, несмотря на столько лет плохих политических отношений, отсутствие посольств и коронавирус, международная торговля только растет. Большое количество турецких компаний являются единоличными оптовиками израильских продуктов в мире, включая косметику, высокие технологии и бренды. У нас очень много турецких продуктов сельского хозяйства. Никакой политической подоплеки под всем этим нет, не говоря уже о военной, поскольку у нас просто нет общих границ. Так что все давно ожидают, что сближение должно произойти", - добавил Спивак.

Израильско-турецкий тандем в Украине?

Отметим, что в свете украинского кризиса Израиль и Турция активизировали свои дипломатические усилия с целью его разрешения. В Москву секретно прилетал израильский премьер Нафтали Беннет, а в Анталье сегодня прошла встреча глав МИД Турции и Украины. Не действуют ли Турция и Израиль в тандеме?

"Мне кажется, исходя из их в целом натянутых отношений длительное время, может быть, сейчас не совсем то время, когда может проявиться этот тандем, но каждый по-своему желает сыграть какую-то роль. Для каждого игрока важны отношения с Россией и Украиной. Мне кажется, они по-отдельности будут работать. Хотя ради мира, если придется в тандеме, то могут в тандеме. Таких посредников есть еще несколько", - отметил Ниязбаев.

Лев Спивак обратил внимание на активные попытки Турции и Израиля посредничать в украинском кризисе, но выразил сомнение, что стороны действуют заодно: "Переговоры по поводу Украины не главный вопрос в этом визите". Он при этом уверен, что у Израиля больше шансов на успешное медиаторство.

"Я думаю, что у Беннета самые высокие шансы. Во-первых, это была просьба Путина, Путин обратился к нему, значит, он его примет, выслушает и услышит то, что Беннет ему говорит. Беннет имеет прекрасный доступ в Белый дом, что очень важно в этих переговорах, потому что мы же знаем, что сторона конфликта здесь вовсе не Украина. Беннет уже был в Германии и был принят там, а Германия – тоже серьезный игрок в этом вопросе, хотя нигде не старается этого демонстрировать. И именно Израиль физически заинтересован, чтобы все стороны как можно быстрее мирно договорились", - подчеркнул израильский эксперт.

Израиль обеспокоен тем, что в случае нефтяного эмбарго России США выведут Иран из-под санкций. Восстановление "ядерной сделки" Байденом усилит геополитического противника Израиля - Исламскую Республику.