Россияне не смогут получить туристические визы в Эстонию

10 мар. 15:34

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила о приостановке выдачи туристических виз гражданам России в связи с событиями на Украине.

"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине",- цитирует Лийметс РИА Новости.

Глава МИД отметила, что в настоящее время также с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому эстонская сторона физически не может обрабатывать новые запросы. "Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - добавила Лийметс.

Она подчеркнула, что исключение составят те граждане, "у которых в Эстонии живут члены семьи, для тех, кто хочет посетить страну по гуманитарным причинам или же навестить, например, больного родственника".