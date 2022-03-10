Стрелок, ранивший трех оппонентов в уличной ссоре, задержан в Тбилиси

10 мар. 15:29

Мужчина, подозреваемый в ранении трех человек на улице, задержан в Тбилиси. Об этом сообщают СМИ.

Как установило следствие, накануне на улице Софико Чиаурели в центре грузинской столицы обвиняемый во время ссоры ранил трех человек из огнестрельного оружия и сбежал, передает Sputnik Грузия.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Стрелка задержали по горячим следам, его обвиняют в попытке убийства двух и более лиц, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Теперь агрессору грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.