Собянин сказал, что заменит McDonald's

10 мар. 15:24

Отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's за год, выразил уверенность мэр Москвы Сергей Собянин.

"Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями", - сказал он, добавив, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками.

Также градоначальник отметил, что в работе учреждений будет задействован тот кадровый потенциал, который "работает в том же McDonald's".