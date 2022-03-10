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Собянин сказал, что заменит McDonald's

Собянин сказал, что заменит McDonald&#039;s

Отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's за год, выразил уверенность мэр Москвы Сергей Собянин.

"Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями", - сказал он, добавив, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками.

Также градоначальник отметил, что в работе учреждений будет задействован тот кадровый потенциал, который "работает в том же McDonald's".

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