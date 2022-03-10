Росавиация опровергла сообщения о 180 самолетах, внесенных в госреестр

10 мар. 15:22

Росавиация опровергла заявления начальника управления ведомства Валерия Кудинова о количестве воздушных судов в госреестре и об отношениях авиакомпаний с лизингодателями.

Ранее сегодня он заявил, что с конца февраля в госреестре гражданских воздушных судов зарегистрировано порядка 180 самолетов, а также что российские авиакомпании намерены вернуть часть самолетов лизингодателям.

"В компетенцию и ответственность начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Кудинова не входят вопросы регистрации гражданских воздушных судов и он не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении госреестра гражданских воздушных судов РФ", - цитирует сообщение Росавиации ТАСС.

Более того, подчеркнули в ведомстве, Кудинов в принципе не уполномочен озвучивать официальные заявления от имени Росавиации.

"Также не соответствуют действительности и другие заявления Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов - авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов", - добавили в пресс-службе.