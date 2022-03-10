Кабмин определил, какое зарубежное оборудование нельзя вывозить из России

10 мар. 15:11

Правительство РФ утвердило список ранее ввезенных в Россию из-за границы товаров и оборудования, которые теперь временно запрещается вывозить из страны. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Решение будет действовать до конца года.

В список вошло технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника, электроаппаратура, в общей сложности свыше 200 наименований товаров, включая железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

"Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке", - подчеркивается в сообщении.

Данные товары можно вывозить в страны-участницы ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, по специальному разрешению.

Правительство также запрещает до конца года вывоз из России в недружественные государства некоторых видов лесоматериалов.

Полный список будет опубликован позже.