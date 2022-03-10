Чавушоглу: не стоит "ждать чудес" от переговоров Лаврова и Кулебы

10 мар. 14:56

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал "не ждать чудес" от переговоров министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В то же время он отметил важность подобного диалога.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства переговоры между главами МИД РФ и Украины в Анталье проходили в "непростой обстановке".

Далее Чавушоглу отметил, что турецкая сторона рассчитывает, что начавшийся в Анталье диалог между Россией и Украиной приведет к переговорам между президентами России и Украины.

В заключение он заявил о том, что Турция готова вновь организовать у себя встречу глав МИД РФ и Украины.