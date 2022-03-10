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Собянин рассказал, как работает экономика Москвы при новых санкциях

Собянин рассказал, как работает экономика Москвы при новых санкциях

Экономика Москвы работает стабильно в условиях новых западных санкций, заявил мэр города Сергей Собянин на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.

По его словам, в последние несколько дней власти активно взаимодействуют с различными направлениями бизнеса, чтобы выявить проблемные места, а также определить направления и меры поддержки.

Градоначальник уточнил, что в целом ситуация стабильная, но санкционное давление, цель которого - обрушить экономику, нарастает.

"Я думаю, из этих планов ничего не получится, мы с вами за последние годы прошли ряд тяжелейших кризисов, в том числе и кризис, связанный с пандемией (коронавируса), и все эти вызовы мы вместе с вами при поддержке правительства Российской Федерации, при поддержке города преодолели. Преодолеем и сегодняшние вызовы", - цитирует Собянина "Интерфакс".

Он уточнил, что в Москве работает специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации, основные направления ее работы - сохранение рабочих мест, импортозамещение, социальная поддержка, обеспечение занятости населения.

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