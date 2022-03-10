Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным

10 мар. 14:26

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, что во время визита в Москву 11 марта планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным союзную кооперацию в условиях западных санкций.

"Завтра президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.

Уточняется, что главы государств также обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления и ситуацию вокруг Украины.