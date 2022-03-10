Лавров: Россия больше не будет зависеть от Запада экономически

10 мар. 13:56

РФ сама может позаботиться о своей экономике в условиях санкций, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Что касается состояния экономики Российской Федерации - мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство", - подчеркнул министр.

По его словам, РФ избавляется от зависимости от западных компаний и в итоге достигнет того, чтобы "никакой дядя Сэм" не мог совершать действия для разрушения ее экономики.

Лавров охарактеризовал реакцию Запада на действия России по Украине как остервенелую и добавил, что, вводя санкции против России, Запад таким образом одним щелчком пальцев растоптал частную собственность.

Министр также напомнил, что Россия никогда не пользовалась нефтью и газом как оружием, теперь же вопрос поставок углеводородов Москва оставляет на усмотрение Запада, и если Европа перестанет закупать их, то Россия не собирается ее уговаривать.

В целом глава МИД выразил уверенность, что страна справится с экономическими трудностями.