Операцию на Украине поддержали все фракции Госдумы

10 мар. 13:48

Депутаты всех фракций Госдумы поддержали решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине, заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

"Несмотря на разность политических взглядов, мы все поддержали и поддерживаем нашего президента. Поддерживаем наших солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, и говорим им огромное спасибо", - сказал он в ходе пленарного заседания.

Далее Васильев отметил, что миротворческий характер специальной военной операции на Украине очевиден – "президент, приняв решение об операции, спас миллионы жизней ни в чем не повинных людей". "Не начни мы специальную операцию, страшно представить, на какой шаг могло бы пойти обезумевшее неонацистское руководство Украины", - поделился он.