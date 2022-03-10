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Операцию на Украине поддержали все фракции Госдумы

Операцию на Украине поддержали все фракции Госдумы

Депутаты всех фракций Госдумы поддержали решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине, заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

"Несмотря на разность политических взглядов, мы все поддержали и поддерживаем нашего президента. Поддерживаем наших солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, и говорим им огромное спасибо", - сказал он в ходе пленарного заседания.

Далее Васильев отметил, что миротворческий характер специальной военной операции на Украине очевиден – "президент, приняв решение об операции, спас миллионы жизней ни в чем не повинных людей". "Не начни мы специальную операцию, страшно представить, на какой шаг могло бы пойти обезумевшее неонацистское руководство Украины", - поделился он.

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