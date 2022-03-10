Сергей Лавров: Россия не хочет милитаризации Украины

Министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Москва готова говорить с Киевом в Беларуси серьезно.

"Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса", - сказал Лавров на пресс-конференции, отметив, что диалог с Кулебой подтвердил, что белорусский трек является безальтернативным.

Министр подчеркнул, что Россия представила Украине на последнем раунде двусторонних переговоров в Беларуси конкретные предложения по урегулированию, которые Киев взял в проработку.

"На последнем раунде переговоров в Беларуси российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ", - уточнил он.

Также Лавров сообщил, что обсуждал с Кулебой возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, однако, по его словам, такой контакт не должен быть "встречей ради встречи".

"Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности… Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы", - заявил он.

Что касается специальной военной операции России на территории Украины, то, как отметил глава ведомства, она идет по плану. "Если отвечать на вопрос о том, как развивается специальная военная операция, (то) эти оценки дают, во-первых, представители нашего министерства обороны, и самое главное дает президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчеркивал, что в целом спецоперация идет по плану", - сказал Лавров.

Помимо этого, по мнению министра, поставки оружия Украине со стороны западных стран опасны. Он подчеркнул, что Москва видит, "насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушение всех своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела поощряет поставки смертоносного оружия на Украину".

"Куда эти тысячи передвижных зенитно-ракетных комплексов потом попадут - это вопрос, который мы задаем нашим коллегам в Евросоюзе, когда они проявляют интерес к тому, как положить конец политике, создававшейся в ходе многих лет из Украины угрозы Российской Федерации. Ответа нет, как эти ПЗРК затем будут контролироваться", - уточнил Лавров.

Затрагивая ситуацию с роддомом в Мариуполе, Лавров заявил, что данная территория давно превратилась в базу для экстремистов, в которой нет пациентов и персонала.

"Родильный дом - не в первый раз мы слышим гипотетические крики по поводу так называемых "зверств", которые "чинят российские вооруженные силы". 7 или 6 марта, сейчас точно не помню, но на заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" (запрещен в РФ) и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультра-радикального батальона", - подчеркнул глава ведомства.

Лавров отметил, что Москва возмущена деятельностью Вашингтона по экспериментам на Украине над патогенами, которые могут использоваться для химического оружия.

"Совершенно возмутительные факты того, чем Пентагон занимается в созданных на его деньги, на деньги США, биологических лабораториях, используя украинскую территорию для того, чтобы экспериментировать патогенами, которые впоследствии могут использоваться для создания биологического оружия. Американцы осуществляли свою деятельность в глубокой тайне. Точно так же, как они работают и в других государствах постсоветского пространства, создавая свои военно-биологические лаборатории прямо по периметру России, ну еще КНР. Поэтому от этого уж точно не отвертеться", - сообщил министр, уточнив, что эксперименты были нацелены на создание биологического оружия, причем этнически ориентированного.

Кроме того, Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину. "Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России", - сообщил министр, добавив, что Москва желает видеть Украину дружественной и демилитаризованной, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, не будет запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь.

"Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию", - отметил глава МИД РФ, назвав спецоперацию России на Украине "боем не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов".



Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, успеха на переговорах глав МИД России и Украины сегодня ожидать не стоило. "Прежде всего, стратегически нет никакого конфликта между Россией и Украиной. У России есть конфликт с США и их марионеточным режимом в Киеве, который они установили в 2014 году. Украинские власти настолько управляемы извне, что президент Владимир Зеленский не может даже сам капитулировать. Все ключевые решения принимают американцы. У Кулебы наверняка в составе делегации есть американские советники, которые ему сообщают, что он должен и не должен говорить", - сказал он.



"Тактически эти переговоры были посвящены гуманитарной тематике, в частности, гуманитарным коридорам. Но и в этом они не могли закончиться успехом, потому что тема зашла в тупик. Россия очень хочет минимизировать потери мирного населения при штурме таких городов, как Мариуполь, Волноваха, Харьков, Сумы. России это нужно, во-первых, чтобы люди не гибли, во-вторых, чтобы население Украины не боялось российской армии, в-третьих, чтобы сохранить жизни пророссийского населения в этих городах. Поэтому Россия всячески пытается открыть гуманитарные коридоры, выпустить мирных жителей, и прежде всего женщин и детей, из окружения. Но киевский режим и стоящие за ним американцы совершенно не хотят, чтобы мирное население уходило из окруженных городов. Оно им нужно как живой щит от штурма", - обратил внимание Сергей Марков.



"И российская армия действительно не штурмует эти города, поскольку не хочет гибели мирных жителей. Мариуполь окружен уже почти неделю, а штурма нет. Между тем киевскому режиму и стоящим за ним американцам как раз очень нужны потери среди мирного населения, чтобы победить – победить не в военном бою, а на международном уровне: они хотят, чтобы Россия буквально захлебнулась в крови и российских солдат, и мирных жителей Украины, чтобы затем обвинить ее в совершении военных преступлений и резко расширить, усилить международную изоляцию нашей страны. Пока к антироссийским санкциям присоединились только члены НАТО и ближайшие зависимые союзники США, как Япония и Южная Корея, у которых расположено американское ядерное оружие, и Сингапур. Подавляющее большинство государств к антироссийским санкциям не присоединилось, и американцы хотят изменить это за счет огромного количества погибших мирных жителей", - пояснил политолог.



"Также киевскому режиму и стоящим за его спиной американцам нужно максимальное количество убитых в Харькове, Мариуполе, Волновахе, Сумах, Чернигове и Николаеве для того, чтобы пророссийское население прекратило поддерживать Россию. Потому что там люди хотят быть с Россией, хотят жить с русским языком, но не получить осколок российского снаряда или ракеты. Поэтому, если российская армия допустит большое количество погибших мирных жителей, по замыслу американцев и киевского режима это приведет к резкому снижению поддержки России в юго-восточных областях Украины, которая сейчас по-прежнему придерживается в основном пророссийской ориентации. Поэтому гуманитарные коридоры ни за что не будут открыты киевской стороной, хотя Россия и пытается воздействовать на Киев и на американцев через Францию, Германию и другие европейские страны", - заключил Сергей Марков.