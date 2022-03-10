Поборник чистоты убил отца-пенсионера на Кубани

10 мар. 13:27

Сын убил своего 77-летнего отца на Кубани, такое сообщение распространила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выяснено, что подозреваемый жил в одном доме с отцом в станице Новотитаровской Динского района.

Вечером 3 марта между мужчинами вспыхнула ссора: пенсионер не поддерживал порядок и не соблюдал санитарные нормы. Конфликт продолжился утром.

"В результате сын нанес отцу не менее трех ударов металлической статуэткой в область головы, после чего задушил", - цитирует пояснили в управлении.

Подозреваемый сам позвонил в полицию и "скорую", но медики лишь констатировали смерть потерпевшего.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), обвиняемый взят под стражу, по делу проводится судебно-медицинская экспертиза.