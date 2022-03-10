Россияне в ажиотаже скупают гречку и сахар

10 мар. 13:17

Федеральная антимонопольная служба России наблюдает факты ажиотажного спроса на гречневую крупу и сахар, заявил в ходе правительственного часа в Госдуме глава ведомства Максим Шаскольский.

"Урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров - и сахара, и гречки", - цитирует его ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что ФАС проверяет всех производителей и поставщиков данных товаров, уточнив, что соответствующие продовольственные рынки - высоко конкурентные, так что к ним невозможно применить меры антимонопольного регулирования.

Тем не менее, он пообещал выявлять факты спекуляции и наказывать виновных.