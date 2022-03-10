Солонки на столиках в ресторанах запретят в Армении

10 мар. 13:06

Армянский Минздрав проведет обсуждения по законопроекту "О торговле и услугах", запрещающему ставить солонки на столики в точках общепита, сообщила после заседания правительства глава ведомства Анаит Аванесян.

Она уточнила, что законопроект пока проходит первую стадию - он опубликован на портале правовых инициатив Минюста. В ближайшее время пройдут обсуждения с диетологами, менеджерами общепита и организациями по защите прав потребителей.

Аванесян пояснила, что в Армении употребляют в среднем в два раза больше соли, чем рекомендует ВОЗ.

"Никто не запрещает использовать больше, но все же мы хотим изменить привычки населения, чтобы не браться автоматически за солонку, еще не попробовав блюда", - цитирует ее Sputnik Армения.

Согласно обсуждающемуся законопроекту, солонка в столовых и ресторанах может выдаваться только по требованию посетителя. За соль на столе Минздрав предлагает установить штраф в размере в 30 тыс драмов (около $60).