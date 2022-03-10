Боррель: Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России

10 мар. 13:03

Глава дипломатии Евросоюз Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России.

"Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли", - сказал он.

Далее Боррель отметил, что санкции уже обрушили российскую валюту на 40%. "Это очень тяжелые санкции, которые лягут тяжелым бременем на российскую экономику", - сказал он, добавив, что для России наиболее болезненными стали санкции, касающиеся запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.