Песков о вопросе встречи Путина и Зеленского: давайте дождемся итогов встречи Лаврова и Кулебы

10 мар. 12:15

Киев постоянно выходит на Москву с предложениями о прямых переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сейчас этот вопрос находится на этапе обсуждений министров иностранных дел двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву", - приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что процесс организации переговоров находится на этапе обсуждения министрами иностранных дел России и Украины. Он также предложил дождаться итогов переговоров.

"Давайте дождемся итогов и поймем, о чем они договорятся", - сказал Песков.

Кроме того, Песков добавил, что новый раунд российско-украинских переговоров может пройти 10 или 11 марта.