Госреестр гражданских воздушных судов насчитывает уже около 180 самолетов в России

10 мар. 12:52

Порядка 180 самолетов уже насчитывалось в государственном реестре гражданских воздушных судов в конце прошлого месяца. Об этом рассказал на конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

"На сегодняшний день (в российском реестре - ред.) зарегистрировано 176 воздушных судов, в том числе 21 самолет "Ютэйр" уже получил сертификат летной годности, 38 самолетов "России", два самолета "Ижавиа", 27 самолетов "Победы" и 80 "Аэрофлота", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, в российский реестр были переведены новейшие самолеты "Аэрофлота" Airbus A350.

Чиновник отметил, прежде в российском реестре числилось около 70 самолетов.

Говоря о ситуации с техобслуживанием самолетов и ввозом запасных деталей, Кудинов пояснил, что одним из путей решения проблемы может стать реэкспорт комплектующих. Соответствующее обращение уже было направлено в Китай, однако был получен отказ. Рассматриваются варианты взаимодействия по этому вопросу с Турцией и Индией.