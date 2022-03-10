В Кремле дали оценку уходу из России компаний и инвесторов

10 мар. 12:35

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инвестиционная привлекательность России для тех государств, стран, которые ведут в отношении нас экономическую войну, отходит на другой план, вместе с тем, для других она сохраняется, а рынок не терпит пустоты.

"В условиях войны экономической - я еще раз подчеркиваю, против нас ведется экономическая война - в условиях экономической войны инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, конечно, сейчас отходит на второй, на третий или даже на четвертый план", - приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что для других стран инвестпривлекательность России сохраняется.