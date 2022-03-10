Песков сравнил прогнозы по российской экономике с гаданием на кофейной гуще

10 мар. 12:12

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в российской экономике.

Он признал, что сегодня на нее оказывается "достаточно шоковое внешнее воздействие", оно дает негативные последствия, которые власти будут минимизировать.

"Сейчас ситуация достаточно турбулентная. Меры по успокоению этой ситуации уже реализуются, дальнейшие меры прорабатываются", - добавил Песков.

Давать какие-то прогнозы, по его словам, "дело абсолютно неблагодарное", как гадание на кофейной гуще. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул беспрецедентность ситуации, точнее, экономической войны, объявленной против России, уточнив, что прогнозировать сейчас сложно, имеет смысл просто действовать, чтобы сократить до минимума последствия и риски.