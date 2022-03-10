В России выявили 51 231 случай COVID-19

10 мар. 12:07

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 51 231 человек.

В Петербурге новых случаев 2 402, в Москве - 1 215, в Подмосковье - 160. В Краснодарском крае - 264, в Ставропольском крае - 303, в Крыму - 758, в Дагестане - 109, в Кабардино-Балкарии - 139, в Адыгее - 156, в Карачаево-Черкесии - 121, в Северной Осетии - 25, в Ингушетии - 25, в Чечне - 8.

Общее число инфицированных в России достигло 17 191 300.

За сутки госпитализировано 9 401 человек, на 20,6% меньше, чем накануне. Выписаны по выздоровлении за сутки 148 634 человека, за все время - 15 043 717.

Умерли за сутки 665 пациентов, с начала пандемии - 358 911.