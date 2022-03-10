Вахтовик из ревности убил жену в Казахстане

10 мар. 11:46

Страшная трагедия произошла в Алматинской области: мужчина вернулся домой после вахты и убил супругу. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Житель одного из поселков Талгарского района, вернувшись из месячной командировки, нашел супругу пьяной, детей - голодными и неухоженными, дом - неприбранным, причем вся обстановка говорила о праздной жизни женщины и активном употреблении алкоголя, передает Sputnik Казахстан.

Вахтовик устроил скандал, обвинил супруг в измене и нанес ей побои. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу, она умерла, не приходя в сознание.

"Мужчина задержан и помещен под стражу. По факту проводится досудебное расследование, предусмотренное ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - уточнили в полиции Талгарского района.