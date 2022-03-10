В горах Крыма лавиноопасно

10 мар. 11:42

Предупреждение о лавиноопасности объявлено в горах Крыма на четверг и пятницу, информирует республиканский МЧС.

Ранее ведомство предупреждало о снегопадах, гололедице и ветре 25 м/с.

"В данных условиях высока вероятность дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автомобильного транспорта на горных дорогах и перевалах", - сообщают спасатели.

Уточняется, что в связи с угрозой схода лавин, рекомендуется воздержаться от поездок в горы, ограничить проезд через Ангарский, Грушевский перевалы и гору Ай-Петри, а также горнолыжные склоны.