Названа еще одна причина спецоперации России на Украине

10 мар. 11:30

Возможность создания Украиной так называемой "грязной атомной бомбы" была одним из мотивов начала российской военной спецоперации в этой стране, сообщил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Один из мотивов, которые подвигли Российскую Федерацию приступить к спецоперации, - это опасность создания "грязной" атомной бомбы…вопрос только был во времени", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".