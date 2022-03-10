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Названа еще одна причина спецоперации России на Украине

Названа еще одна причина спецоперации России на Украине

Возможность создания Украиной так называемой "грязной атомной бомбы" была одним из мотивов начала российской военной спецоперации в этой стране, сообщил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Один из мотивов, которые подвигли Российскую Федерацию приступить к спецоперации, - это опасность создания "грязной" атомной бомбы…вопрос только был во времени", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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