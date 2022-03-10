Депутат: Россия целиком обеспечивает себя продовольствием

10 мар. 11:27

Россия полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

"Есть небольшой дефицит по ржи и продовольственному овсу, но это легко компенсируется другими крупяными культурами, да и с новым урожаем у нас ситуация, естественно, изменится. Мы полностью обеспечиваем себя мясом птицы, свинины, яйцом, растительным маслом, сахаром, основными видами овощей и фруктов", - цитирует ее РИА Новости.

Депутат обратила внимание на то, что в Россию импортируются лишь продукты, которые нельзя произвести здесь по климатическим условиям. Поэтому нет никаких поводов для ажиотажного спроса на продукты и их резкого подорожания.