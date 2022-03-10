Донскому бизнесу мешает коррупция чиновников – соцопрос

10 мар. 11:06

Больше всего работе местного бизнеса мешает коррупция чиновников, в основе которой лежит их алчность, - сказали 38% донских бизнесменов, - пишет donnews.ru со ссылкой на президента регионального отделения Торгово-промышленной палаты Николая Присяжнюка и результаты опроса, проведенного среди предпринимателей.

Еще 37% респондентов считает, что их работе мешает безнаказанность чиновников и должностных лиц, 27% бизнесменов указали на сложное и противоречивое законодательство, а 25% – на сложившиеся традиции общества и русский менталитет, - передает "АиФ-Ростов".

Также 20% опрошенных объяснили коррупцию в регионе желанием получить преимущества при ведении бизнеса, а 17% опрошенных считают, что предприниматели дают взятки из-за юридической неграмотности.