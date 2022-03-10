TikTok обязали снять ограничения с видеозаписи обращения Путина

10 мар. 10:49

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала у администрации социальной сети TikTok снять ограничения для иностранных пользователей к аудиодорожке видеозаписи обращения президента РФ Владимира Путина, - сообщает сайт ведомства.

"Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России Владимира Путина, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Действия руководства социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, - говорится в сообщении надзорного ведомства.