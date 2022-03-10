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Россия уходит из Совета Европы

Евгения Сватухина, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
Россия уходит из Совета Европы

Россия не будет участвовать в Совете Европы. Об этом сообщает МИД России.

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - указано в сообщении внешнеполитического ведомства.

МИД РФ уточнил, что данное решение также связано и с тем, что ЕС и НАТО злоупотребляют, тем, что их представителей большинство в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), и ведут политику уничтожения организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

В этой связи МИД РФ подчеркивает, что Москва не намерена мириться с этими "подрывными действиями".

По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, "выход из Совета Европы никак не повлияет на россиян".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, без России формат Совета Европы окажется бесполезным. "Разумно будет задаться вопросом – в чем смысл Совета Европы, если Россия в нем не участвует? Этого смысла остается очень мало. Без России он сокращается до некоего ЕС+, где повестка, не связанная с внутренними делами Евросоюза, сужается очень сильно. Следствием этого будет потеря внимания и интереса других стран к членству в Совете Европы", - сказал он. 
При этом в будущем, когда Россия и Европа договорятся о новых правилах сосуществования и взаимодействия, можно ожидать создания нового формата, в котором будет вестись диалог вместо Совета Европы, куда Москва возвращаться на прежни условиях не станет. "В отдаленной перспективе новый формат вполне возможен. Конечно, речь не о ближайшем времени, сейчас такого диалога не будет – но затем, спустя тот или иной срок, можно ожидать, что это будет организовано", - заявил Михаил Ремизов.

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