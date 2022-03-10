Экс-главу КНБ Казахстана уличили в коррупции

10 мар. 10:36

Комитет национальной безопасности Казахстана, расследуя уголовное дело в отношении экс-председателя ведомства Карима Масимова, выявил многочисленные признаки коррупционных поступков в его деятельности. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем отмечено, что Масимов и ряд других лиц подозреваются в госизмене и подготовке к насильственному захвату власти, а также превышении должностных полномочий.

"Наряду с этим в ходе следствия в действиях Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний", - цитирует сообщение ТАСС.

В комитете пояснили, что речь идет о фактах незаконного получения недвижимости, дорогих подарков, в том числе культурных ценностей, значительных сумм от представителей казахстанского бизнеса и зарубежных субъектов.