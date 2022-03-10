Mars откажется от новых инвестиций и рекламы в России

10 мар. 10:03

Специализирующая на продуктах питания и кормах для животных американская компания Mars приостановила все свои рекламные кампании в России и Белоруссии, а также откажется от инвестиций в РФ, сообщил президент компании Грант Рид.

"Мы приняли решение приостановить все рекламные кампании в России и Белоруссии. Помимо этого, мы приостановили новые инвестиции в Россию", - приводит пресс-служба компании его слова.

Стоит отметить, что помимо кондитерских изделий (батончики Mars, Bounty, Milky Way, Twix, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles) компания также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних животных Pedigree, Royal Canin и Sheba.