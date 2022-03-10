Россияне больше не смогут купить приложения в Play Market

10 мар. 10:00

Google запретил российским пользователям приобретать приложения в своем магазине Play Market, такое сообщение опубликовано на сайте компании.

"В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни. Это означает, что во время приостановки вы не сможете покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России", - цитирует его ТАСС.

В случае платных подписок новый платеж не будет обработан, и после окончания подписки пользователи лишатся доступа к ней, за исключением ситуации с льготным периодом.

Доступ к купленным ранее приложениям сохранится, но проблемы могут возникнуть из-за перебоев со стороны поставщиков услуг.