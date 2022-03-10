Россиян предостерегли от потери данных в облачных хранилищах

10 мар. 9:51

Россиянам нужно сохранить свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой данных сервисов, - заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

"Если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то очевидно, что с их облаком может что-то произойти, потому что неизвестно, как Apple на это отреагирует. Они, конечно, знают о проблемах, но, предусмотрят ли они возможность сохранения данных пользователей в iCloud или будут их удалять - большой вопрос. Чтобы защитить свои данные, лучше их скачать из облачного хранилища Google и облачного хранилища Apple iCloud. Потому что, как долго продлятся эти проблемы связанные с отсутствием возможностью оплатить за эти сервисы - довольно большой вопрос", - рассказал Зыков, передает РИА Новости.

Лучше переносить данные на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru", так как даже если их оплата станет невозможной через магазин приложений Apple и Google, то их всегда можно будет оплатить через веб-версию, - посоветовал эксперт.