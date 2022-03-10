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Пограничники Таджикистана и Киргизии устроили перестрелку на границе

Пограничники Таджикистана и Киргизии устроили перестрелку на границе

На одном из спорных участков границы Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, сообщает Погранслужба киргизского Госкомитета Нацбезопасности.

"10 марта 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух государств из-за неделимитированных участков, где невозможно определить границу между странами.

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