Пограничники Таджикистана и Киргизии устроили перестрелку на границе

10 мар. 9:45

На одном из спорных участков границы Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, сообщает Погранслужба киргизского Госкомитета Нацбезопасности.

"10 марта 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух государств из-за неделимитированных участков, где невозможно определить границу между странами.