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Минэнерго Казахстана не опасается санкций на экспорт своей нефти

Минэнерго Казахстана не опасается санкций на экспорт своей нефти

Казахстан не испытывает каких-либо ограничений при экспорте своей нефти через территорию России, - сообщил сегодня министр энергетики республики Булат Акчулаков.

"Барьеров, каких-либо отказов или санкций в отношении казахстанской нефти нет, все работает в штатном режиме. Ситуацию мы мониторим постоянно", - рассказал Акчулаков в кулуарах правительства, передает РИА Новости.

Также Казахстан рассматривает различные маршруты экспорта нефти, но в настоящее время необходимости корректировать существующие маршруты, пролегающие через территорию России по нефтепроводам КТК и Атырау-Самара, нет, - отметил министр.

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