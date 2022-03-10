Минэнерго Казахстана не опасается санкций на экспорт своей нефти

10 мар. 9:37

Казахстан не испытывает каких-либо ограничений при экспорте своей нефти через территорию России, - сообщил сегодня министр энергетики республики Булат Акчулаков.

"Барьеров, каких-либо отказов или санкций в отношении казахстанской нефти нет, все работает в штатном режиме. Ситуацию мы мониторим постоянно", - рассказал Акчулаков в кулуарах правительства, передает РИА Новости.

Также Казахстан рассматривает различные маршруты экспорта нефти, но в настоящее время необходимости корректировать существующие маршруты, пролегающие через территорию России по нефтепроводам КТК и Атырау-Самара, нет, - отметил министр.