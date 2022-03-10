Володин призвал предотвратить искусственный рост цен

10 мар. 9:31

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что искусственное завышение цен на российскую продукцию в условиях санкций недопустимо, и отметил, что в этой связи депутаты обсудят с правительством право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства.

"У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств", - говорится в сообщении Володина.

"Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо", - акцентировал внимание председатель Думы, добавив, что "по имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет".