США законодательно запрещают российские нефть, газ и уголь

10 мар. 9:30

Палата представителей Конгресса США сегодня одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о приостановке участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО).

Инициативу поддержали 415 конгрессменов, против проголосовали 17 представителей. Документом вводится запрет на ввоз в США "энергоносителей из РФ, в том числе нефти и газа". Кроме того, американским должностным лицам предписывается рассмотреть шаги "с целью приостановить участие РФ в ВТО" и "призвать других членов ВТО приостановить торговые уступки для РФ". На очереди – рассмотрение законопроекта Сенатом Конгресса США.

Впрочем, документом предусмотрен и ряд исключений из этих правил.

Напомним, ранее президент США Джо Байден уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.