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СМИ: кнессет Израиля отправил Зеленского в Zoom

СМИ: кнессет Израиля отправил Зеленского в Zoom

Спикер кнессета Израиля Микки Леви отказался собирать специальное заседание, чтобы президент Украины Владимир Зеленский смог обратиться к парламентариям страны по поводу российской военной операции, - сообщает Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.

Накануне посол Украины в стране в последний день законодательной сессии передал Леви официальный запрос на видеообращение Зеленского к израильским депутатам.

Спикер кнессета в письменном ответе послу заявил, что для него "было бы честью" организовать выступление Зеленского, но, сославшись на перерыв в заседаниях и "отсутствие многих членов кнессета в здании", предложил провести Киеву лишь частное общение украинского лидера с депутатами через Zoom, - передает РИА Новости со ссылкой на портал.

"Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom", - приводит издание слова неназванного израильского чиновника.

Портал указывает, что глава Украины пытается заручиться поддержкой для противодействия российской спецоперации, но звонок через Zoom представлял для него намного меньше возможностей.

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