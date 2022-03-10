Армянские боевики обстреливали Агдамский район Азербайджана

10 мар. 8:43

Всю минувшую ночь до самого утра члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Чухурмехле, Гурдлар, Хыдырлы, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В целях предотвращения провокаций подразделения Азербайджанской Армии приняли ответные меры, сейчас оперативная обстановка находится под их контролем, - говорится в сообщении.