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Армянские боевики обстреливали Агдамский район Азербайджана

Армянские боевики обстреливали Агдамский район Азербайджана

Всю минувшую ночь до самого утра члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Чухурмехле, Гурдлар, Хыдырлы, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В целях предотвращения провокаций подразделения Азербайджанской Армии приняли ответные меры, сейчас оперативная обстановка находится под их контролем, - говорится в сообщении.

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