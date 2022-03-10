Джонсон: Великобритания ужесточит антироссийские санкции

10 мар. 8:28

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому ужесточить санкции против России, - говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам ночного разговора лидеров двух стран.

"Премьер-министр обязался еще больше ужесточить санкции, чтобы нанести России максимальные экономические издержки. Он рассказал о работе, которую проводит Великобритания по предоставлению военной техники, необходимой Украине для самообороны", - отмечается в сообщении, передает РИА Новости.

Также Джонсон и Зеленский осудили "нападение на родильный дом в Мариуполе и несоблюдение российскими войсками соглашений о прекращении огня в гуманитарных коридорах".